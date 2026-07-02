Ein 42-jähriger Mann ist bei einem Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Remscheid in Deutschland erschossen worden. Der Mann soll zuvor zwei Mädchen mit Pfefferspray bedroht und das Spray anschließend in Richtung der Beamten gesprüht haben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Hagen heißt. Danach soll er davongelaufen sein.

Den Angaben nach sollen die Polizisten wenig später erneut auf den Mann getroffen und einen Taser gegen ihn eingesetzt haben. Dieser verfehlte demnach aber den 42-Jährigen. Danach soll der Mann Werkzeug nach den Einsatzkräften geworfen haben. Daraufhin schoss ein Beamter auf den 42-Jährigen, hieß es weiter. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch am Einsatzort. Die Polizei Hagen hat die Ermittlungen übernommen.