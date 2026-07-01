Der Verein „Female Cycling Base“ aus Hartberg setzte beim diesjährigen Dreiländergiro in Nauders in Tirol ein starkes Zeichen für den Frauenradsport: Mit mehr als 30 Vereinsmitgliedern stellte der Verein die größte Teilnehmergruppe beim traditionsreichen Radmarathon und sicherte sich den ersten Platz in der Teamwertung.

Zudem freute man sich über den Erfolg von Hannah Gartner, die auf der Strecke Engadin den dritten Platz in ihrer Altersklasse erreichte. Für die „Female Cycling Base“ stand bei der Veranstaltung nicht nur die sportliche Leistung im Mittelpunkt, sondern vor allem das gemeinsame Erlebnis und die Motivation, mehr Frauen den Einstieg in den Rennradsport zu erleichtern. „Eine Rennteilnahme bringt für viele Radsportlerinnen und Radsportler zahlreiche Fragen und Unsicherheiten mit sich, von der Vorbereitung bis zum Renntag selbst. Genau diese Hemmschwellen versuchen wir gezielt abzubauen“, erklärt Vereinsobfrau Anja Gleichweit.

Die Oststeirerin, die selbst aus der Mountainbike- und Rennradszene kommt, hat den Sportverein im Frühjahr 2024 gegründet. Ziel des Vereins ist es, Frauen einen sicheren und motivierenden Raum im Radsport zu bieten. Der Verein richtet sich an Frauen aller Leistungslevels – von Einsteigerinnen bis zu erfahrenen Wettkampfsportlerinnen.