Die Stadtwerke Köflach luden am Mittwoch zur Eröffnung des neuen Kundencenters in der Rathauspassage in Köflach ein. Auf 200 Quadratmetern wurde eine barrierefreie Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden inklusive Schauraum eingerichtet. Dort untergebracht ist auch die IT-Abteilung. Binnen drei Monaten wurde das Kundencenter mit Untersützung von KJS Bau umgebaut.

Stadtwerke-Direktor Michael Stolz (ganz links) und das Team des Kundencenters © KLZ / Rainer Brinskelle

„Für uns ist das ein historischer Moment. Über 100 Jahre lang waren alle Abteilungen in unserem Betriebsgebäude in der Stadtwerkgasse. Erstmals gehen wir mit Abteilungen nach außen“, erzählt Stadtwerke-Direktor Michael Stolz. Bürgermeister und Stadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Linhart freut sich über die Neueröffnung: „Wir sind froh, dass die Räume in der Rathauspassage vermietet sind und wir unseren Leitbetrieb besser in den Fokus rücken können.“

Patrick Prennsberger, Leiter der IT-Abteilung der Stadtwerke Köflach © KLZ / Rainer Brinskelle

Das Kundencenter ist Anlaufstelle für alle Fragen zu Verträgen und Produkten, zudem gibt es eine Ausstellungsfläche mit Stromspeicher, Luft-Wärme-Pumpe und Co. Zu den Öffnungszeiten ist auch immer jemand von der IT anwesend, um Computerprobleme rasch und unkompliziert lösen zu können. Geplant hat die Räume Patrick Prennsberger, der Leiter der IT-Abteilung: „Als ich von den Plänen gehört habe, war ich sofort Feuer und Flamme und habe mich an den Computer gesetzt.“

Die Ausgliederung des Kundencenters war auch durch eine Gesetzesänderung notwendig geworden. Die NIS-2-Richtlinie sieht strengere Vorgaben für Klein- und Mittelbetriebe der kritischen Infrastruktur vor. Dazu zählen etwa Zugangskontrollen und -beschränkungen.

Zur Eröffnung kamen viele Gäste, darunter Vizebürgermeister Heimo Ortner, Stadträtin Stefanie Galler, Peter Sükar und Lukas Kalcher von der Wirtschaftskammer, Kunsthausleiterin Ulrike Janach, die Unternehmer Klaus Jürgen Scheer (KJS) und Jochen Schmidt (Storageplace) sowie Touristikerin Linda Peißl.