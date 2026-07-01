Der gelernte Grazer kennt derartige Nachtransporte, als etwa Lkw die neue Tegetthoffbrücke anlieferten oder so mir nichts, dir nichts ein ausrangiertes Passagierflugzeug für ein Hoteldach. Und auch dieses Mal erfordert eine Sonderzustellung eine nächtliche Millimeterarbeit: „An der Kreuzung Wiener Straße/Schippinger Straße musste sogar ein Lichtmast versetzt werden, damit der Schwertransport die Kurve passieren kann“, heißt es seitens der Stadt Graz am Mittwoch – bei der Ankündigung, dass die ersten massiven Brückensegmente für den neuen Pongratz-Moore-Steg auf dem Weg nach Graz-Andritz sind.

6,5 Millionen Euro

Schon seit Sommer 2023 ist diese wichtige Geh- und Radverbindung für die Bewohner von Andritz und Gösting gesperrt – wegen Sicherheitsmängeln. Also wird eine nagelneue Konstruktion errichtet, die mit einer Spannweite von 66 Metern und einer Breite von 4,50 Metern den alten Steg übertrifft (dieser war lediglich 1,80 Meter breit). Die Kosten sollen sich auf rund 6,5 Millionen Euro belaufen, wobei 3,5 Millionen von der Stadt direkt kommen und der Rest von den Leitungsträgern wie Energie Steiermark und Energie Graz. Denn der Steg beherbergt auch Strom-, Wasser-, Internet- und Telekommunikationsleitungen.

Die neue Konstruktion ist 4,5 Meter breit © achtzigzehn/AXIS Ingenieurleistungen

70 Tonnen schwer

Auf dem Weg dorthin liefert ein Kärntner Werk insgesamt vier Stahlsegmente mit jeweils rund 70 Tonnen und einer Länge von 33 Metern nach Graz – die ersten beiden in den Nächten vom 1. auf den 2. Juli sowie vom 2. auf den 3. Juli. „Zusammengesetzt wird das spätere Tragwerk rund 280 Tonnen wiegen. Die einzelnen Segmente werden zunächst neben der Mur in einem provisorischen ,Trockendock‘ zusammengeführt. Dort werden die Bauteile verschweißt und anschließend unter einer Einhausung mit einem Korrosionsschutz versehen. Die endgültige Farbgebung des Stegs erfolgt in einem markanten Dunkelrot“, betont man am Mittwoch seitens der Stadt.

Die Bauarbeiten laufen seit Herbst 2025 © Stadt Graz

„Ich weiß, wie sehr der Steg fehlt“

Verläuft alles nach Plan, soll bereits ab August der neue Pongratz-Moore-Steg über der Mur „schweben“: Dann will man das rund 300 Tonnen schwere Tragwerk in einem Hebevorgang auf seine endgültige Position setzen. „Ich weiß, wie sehr dieser Steg den Menschen in Andritz und Gösting fehlt. Das Projekt ist außergewöhnlich anspruchsvoll: mit wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Auflagen, Hochwasserschutz, zahlreichen Leitungen und schwierigen Platzverhältnissen“, ergänzt Judith Schwentner (Grüne) als zuständige Vizebürgermeisterin – umso wichtiger sei die Aussicht auf das Ende der Bauarbeiten.