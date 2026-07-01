Spätestens mit dem Wunder von Kansas City dürfte die Euphorie über das österreichische Nationalteam auch auf die Letzten übergeschwappt sein. Nach dem Kopfballtreffer von Sasa Kalajdzic gegen Algerien scheint in der KO-Phase alles möglich – wenngleich mit Spanien im Sechzehntelfinale ein harter Brocken wartet.

Wer am Donnerstag um 21 Uhr beim Duell mit Lamine Yamal mitfiebern will, wird dabei bei mehreren Public Viewings im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag fündig. Gut gefüllt sein wird etwa der Kapfenberger Hauptplatz, wo ab 18 Uhr ein Public Viewing stattfindet. Ein solches gibt es ab 19 Uhr auch im Kindberger WM-Park, wo schon in der Vorrunde zahlreiche Fans dem Nationalteam zujubelten.

Auf einigen Sportplätzen wird ausnahmsweise ebenfalls nicht gekickt, sondern zugeschaut, etwa in Thörl oder in Neuberg beim SK Stojen. Abseits der öffentlichen Events zeigen auch verschiedenste Gastrobetriebe das Kracherspiel unter anderem der Gasthof Hochlantsch in der Breitenau, das Segafredo in Bruck oder der Stadtheurige in Mariazell.