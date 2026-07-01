Victor Willis, Mitgründer und Frontmann der Village People, ist tot. Die Kultband bestätigte am Dienstag auf Facebook den Tod ihres langjährigen Sängers. Willis starb demnach am 30. Juni nach kurzer, schwerer Krankheit.

Die Musiker baten um Respekt für die Privatsphäre der Familie. Auch Willis‘ Ehefrau Karen Huff-Willis bestätigte seinen Tod.

Willis prägte die Village People seit ihrer Gründung in den 1970er-Jahren. In seinem markanten Polizei-Kostüm wurde er zum Aushängeschild der Band. Als Sänger und Texter war er maßgeblich an Welthits wie „Y.M.C.A.“, „Macho Man“, „In the Navy“ und „Go West“ beteiligt.