Ein spontaner Trip nach Los Angeles ist für die meisten Leibnitzerinnen und Deutschlandsberger wohl keine Option. Dementsprechend werden viele Fußballfans in der Süd- und Südwesteiermark das Sechzehntelfinal-Spiel der Fußball-WM von Österreich gegen Spanien am Donnerstag um 21 Uhr vor dem Fernseher mitverfolgen.

Mitfiebern im Freien

Wer dem ÖFB-Team gemeinsam mit anderen die Daumen drücken will, kann eines von mehreren Public Viewings besuchen. Etwa im Rathauspark Deutschlandsberg, wo wieder bis zu 500 Fans erwartet werden. Bei Schlechtwetter wird in die Koralmhalle ausgewichen, los geht’s bereits um 19 Uhr.

Das Spiel gegen Argentinien wurde im Stieglerhaus drinnen übertagen, gegen Spanien sollte es im Garten klappen © Stieglerhaus

Ab 20 Uhr können sich Fußballbegeisterte im Garten des Stieglerhauses in St. Stefan ob Stainz auf das historische Duell einstimmen. Für gekühlte Getränke ist gesorgt, auch die Stimmung sollte wie schon bei den Übertragungen gegen Jordanien und Argentinien passen. Bei Regen wird das Public Viewing in den Saal verlegt. Der Eintritt ist frei, Tische können online reserviert werden.

Stadionatmosphäre

Mit dem Erlebnis im fünf Milliarden Euro teuren und über 70.000 Zuschauer fassenden SoFI Stadium in Los Angeles ist es zwar nicht zu vergleichen. Wer beim Spiel Österreich gegen Spanien dennoch nicht auf Stadionatmosphäre verzichten will, kann Ralf Rangnicks Kicker auf der Tribüne der Nunner Arena in Tillmitsch anfeuern. Die Heimstätte des südsteirischen Regionalligaufsteigers SV Tillmitsch wird am Donnerstag zu einer Fanzone umfunktioniert. Die Kantine öffnet um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Einen Stock tiefer geht es beim Public Viewing im Eventkölla in der Leibnitzer Bahnhofstraße, das passenderweise unter dem Motto „Uhudler vs. Sangria“ steht. Dazu serviert das Eventkölla-Team ab 19 Uhr Tapas und gute Stimmung. Wer sich noch einen Tisch sichern will, sollte reservieren.