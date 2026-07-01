Erst vor knapp zwei Jahren war die Kunstschule Weiz von der Dr.-Eduard-Richter-Gasse in die Dr.-Karl-Widmann-Straße umgezogen. Nun heißt es wieder Umzugskarton packen. Wie die beiden Leiterinnen Anita Buchgraber und Gudrun Eggenreich berichteten, ist die Kunstschule ab Herbst im ersten Stock des Volkshauses zu finden. Das Haus im Norden der Stadt werde anderwertig gebraucht.

Doch wofür? Das besagte Gebäude ist im Besitz der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft Elin GmbH. In den alten Mauern steckt viel Geschichte. Das Gebäude wurde unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg als Arbeiterwohnheim errichtet, erzählt Klaus Feichtinger von der SG Elin.

Stück Geschichte

Weil es sich hierbei um ein „Stück Weizer Industriegeschichte“ handelt, wird es nicht abgerissen. „Soweit ich etwas dazu sagen kann ist das Haus Teil eines geplanten Entwicklungsschrittes großer Industriebetriebe der Stadt“, sagt Feichtinger. Er nennt keine Namen. Naheliegend dürften aber die beiden angrenzenden Großbetriebe Siemens Energy und Andritz Hydro sein, die ja in den vergangenen Monaten große Ausbauschritte im Raum Weiz verkündeten.

Klaus Feichtinger von der SG Elin (links) © KLZ / Julia Kammerer

Gerade herrscht auf dem Mitarbeiterparkplatz gegenüber des Fußballstadions auch eine Baustelle. Hier wird eine neue Prüfhalle für Andritz errichtet. Andritz, so ein Sprecher, sei nur indirekt vom „Entwicklungsschritt“ des SG Elin-Hauses betroffen. Die Konzernkommunikation von Siemens Energy war bis zur Erscheinung des Artikels nicht erreichbar.

Im ehemaligen Wohnheim befanden sich auch Wohnungen. „Die Baustelle, der Zug und das neue Prüfzentrum ließen dort die Wohnqualität auf null sinken. Für die Mieter wurden andere Lösungen gesucht und gefunden“, berichtet Feichtinger. Der erneute Umzug der Kunstschule war zum Zeitpunkt des Einzuges nicht absehbar, so Feichtinger. „Aber auch dafür haben wir mit dem Volkshaus eine gute Lösung gefunden.“

Das Volkshaus soll nun übrigens im Rahmen eines Leader-Projekts „aufgehübscht“ werden. Das beschloss der Weizer Gemeinderat am Montag. „Damit hier unterschiedliche Kulturformate Platz finden können, wird der Medienraum saniert und technisch angepasst“, sagt Monika Langs, erste Vizebürgermeisterin (Mutig Weiz). Die Teilsanierung, die auch die Fassade des Gebäudes betrifft, passiert aber unabhängig vom Umzug der Kunstschule, betont Langs.

Bauverhandlung in Preding

Übrigens: Wie am Anfang des Jahres berichtet, will die Firma Andritz bis 2027 neue Produktionshallen und Anlagen für die Fertigung der Generatoren bauen. So soll die bestehende Halle im Süden um 10.000 Quadratmeter erweitert werden. Künftig werden hier luftgekühlte Turbogeneratoren und zentrale Komponenten für wasserstoffgekühlte Typen gefertigt.

Nächsten Dienstag findet dazu die Bauverhandlung statt – ein behördlicher Termin, bei dem das geplante Bauvorhaben geprüft wird. Gegenstand der Verhandlung in der Elin-Süd-Straße sind etwa der Neubau von zwei Hallen, Umbau und Erweiterungen einer bereits bestehenden Halle und die Errichtung von 95 Pkw-Stellplätzen.