Die Betriebsfeuerwehr Stolzalpe feierte Ende Juni gemeinsam mit zahlreichen Gästen, Wegbegleitern sowie Feuerwehrkameraden ihr 90-jähriges Bestehen.

Die Betriebsdirektorin des LKH Murtal, Sabine Reiterer, hob in ihrer Ansprache die Bedeutung der Betriebsfeuerwehr hervor: „Seit 90 Jahren ist die Betriebsfeuerwehr ein unverzichtbarer Bestandteil unseres LKH-Standorts.“ Das Jubiläum biete die Gelegenheit, allen Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken. Sie sprach außerdem auch das große Engagement und die fachliche Kompetenz der Feuerwehrleute an.

Feuerwehrkommandant Andreas Rossmann blickte in seiner Festrede auf die 90-jährige Geschichte der Betriebsfeuerwehr Stolzalpe zurück und erinnerte an prägende Meilensteine sowie an die kontinuierliche Weiterentwicklung der Einsatzorganisation

Mit der Versteigerung des Maibaums fanden die Jubiläumsfeierlichkeiten ihren Höhepunkt. In geselliger Atmosphäre ließen die Gäste das Fest kameradschaftlich ausklingen.