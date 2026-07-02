Viele Wege führen im Ausseerland und im steirischen Salzkammergut zu Kunst und Kultur. Wer sich die Zugänge im wahrsten Sinn des Wortes erwandern will, kommt an einem Spaziergang auf der Via Artis nicht vorbei. Auf überdimensionalen, sich stilvoll in die Landschaft einfügenden Staffeleien, findet man kurze und prägnante Informationen sowie Hintergrundgeschichten über Künstlerinnen und Künstler, die von der Region inspiriert wurden. Sie kamen hierher auf Sommerfrische, stammen von hier oder wirkten im Ausseerland.

Was die Via Artis so reizvoll macht: Die Staffeleien stehen an den schönsten Punkten der Landschaft und in der Nähe der Wirkungsbereiche der Künstler, Schriftsteller oder fortschrittlichen Pioniere. Fitnessgewinn gesellt sich zu Wissenszuwachs: etwa über Friedrich Torberg, Arthur Schnitzler, Klaus Maria Brandauer, Barbara Frischmuth, Johannes Brahms, Erzherzog Johann und Anna Plochl, Alfred Komarek, Hugo von Hofmannsthal, Conchita Wurst, Herbert von Karajan oder Attila Hörbiger und Paula Wessely, um nur einige Namen zu nennen.

Die Geschichten hinter der Geschichte

Es geht dabei immer auch um die Geschichten hinter der Geschichte: wie Erzherzog Johann seine Anna Plochl kennenlernte, wo Herbert von Karajan die Sommer seiner Kindheit verbrachte oder warum Arthur Schnitzler Theodor Herzl das Fahrradfahren beibrachte.

Eigentlich gebe es die Via Artis ja bereits seit vierzig Jahren. Sie sei einst aus einem Maturaprojekt heraus entstanden und bis vor zwei Jahren vom Werbefachmann Günter Köberl betreut worden, erzählt Rainer Hilbrand. Zusammen mit seiner Frau Ingrid bildet er das Kernteam der Neugestaltung. Die Wege wurden einem Relaunch unterzogen, modernisiert und mit multimedialen Zusatzangeboten aufgewertet.

Feierliche Eröffnung

Heute, Donnerstag, wird im Kurpark Altaussee um 17 Uhr die frisch adaptierte Via Artis mit einem Festakt feierlich eröffnet und präsentiert. Was ist neu? „Wir haben das Angebot von 21 auf 37 Staffeleien erweitert, neue Wege hinzugefügt, Routen geändert. Die vier Routen verlaufen jetzt in Altaussee über 6,7 Kilometer, in Grundlsee über 8,9 Kilometer, in Bad Aussee über 12 Kilometer und in Bad Mitterndorf über 10 Kilometer“, erzählt Rainer Hilbrand.

Wichtig für die digitale Ergänzung, die über QR-Codes aufs Handy gespielt wird: „Es gab ein Stipendium der Salinen für zwei Studentinnen, die sich des Themas mit einem wissenschaftlichen Anspruch angenommen haben.“ Wer will, kann sich Auszüge aus Werken der Künstler am Smartphone zu Gemüte führen, mehr über sie lesen, Audio-Files abspielen oder Videos ansehen. „Wir haben auch finanzielle Mittel nach der Auflösung des Vereins Poesie im Ausseerland erhalten, das hat unsere Möglichkeiten erweitert“, erläutert Hilbrand. Wichtig für ihn: „Es ist ein offenes Projekt. Vieles wird noch ergänzt und weitergeführt.“

Viel Unterstützung

Über ein Leader-Projekt und den Regionalverein Ausseerland-Salzkammergut, in dem die vier Gemeinden gemeinsame Aktivitäten bündeln, kam viel Unterstützung. „Man muss aber auch den Bauhöfen danken, die die neuen Staffeleien gestaltet und die alten renoviert haben“, ergänzt Hilbrand, der noch schnell mit seiner Frau Ingrid persönlich überprüft hat, ob die angegebenen GPS-Daten stimmen. Analog wurde zusätzlich eine 50-seitige Broschüre zur Via Artis gestaltet und im Herbst wird im Wiener Braumüller-Verlag ein Buch über sie erscheinen.

„Wir waren vom Beginn an beim Relaunch mit dabei, haben diesen finanziell unterstützt und uns um den Web-Auftritt gekümmert. Es ist etwas Neues gelungen, viel spannender, zeitgemäßer“, ergänzt Pamela Binder vom Tourismusverband Ausseerland-Salzkammergut.

Marianne Goertz vom Literaturmuseum Altaussee sieht „ein Alleinstellungsmerkmal, das es so gemeindeübergreifend sonst nirgends gibt“. Zur Erö­ffnung des neuen Literaturparks und zum Gedenken an den Geburtstag der Altausseer Schriftstellerin Barbara Frischmuth liest der Schauspieler Serge Falck am Freitag ab 20 Uhr im Veranstaltungssaal Altaussee ausgewählte Texte von Literaten, die ihren Bezug zu Altaussee schildern.