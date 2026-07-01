Heute tritt Irland mit seiner Mitte-rechts-Koalition in geopolitisch fordernden Zeiten den Vorsitz im Rat der EU-Mitgliedsländer an. Besonders im Fokus stehen wird dabei bis Jahresende Premierminister Micheál Martin: Der „Taoiseach“, so der irischsprachige Titel des Amtes, hat ein 68-Seiten-Programm mit etlichen Schwerpunkten als Vorgabe.

Wirtschaft, Finanzen, Erweiterung

Übergeordnetes Ziel des Vorsitzes ist es, Europas wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, die europäische Integration weiterzuentwickeln sowie als ehrlicher Vermittler zwischen den Mitgliedstaaten zu agieren. Handschlagqualitäten sollen im Vordergrund stehen, scheint es – was das bedeutet, sollte Martin eigentlich wissen: Der im südirischen Cork Geborene und aus einfachen Verhältnissen Stammende studierte einst am dortigen University College Geschichte und widmete bislang 40 seiner 65 Lebensjahre der Politik. Seine Partei Fianna Fáil ist im Regieren geübt.

Dublin will Europas Finanzsektor in den Fokus rücken, mit Augenmerk auf den gemeinsamen Kapitalmarkt und den digitalen Euro. Irland scheint sich seiner europäischen Werte bewusst – bereits seit 1. Jänner 1973 ist die Insel Mitglied der Europäischen Union (damals noch Europäische Gemeinschaft). Ob der Anspruch, jetzt plötzlich faktisch im Zentrum Europas zu stehen, umsetzbar ist, bleibt allerdings noch abzuwarten.

Das ist nicht immer so: Martin war etwa im Februar einer von nur acht EU-Staats- und Regierungschefs, die nicht zu einem Frühstückstreffen in der belgischen Provinz Limburg eingeladen waren. Begeisterung über die Tatsache, dass Irland auf Zeit das Zepter hält, ist auf der „Grünen Insel“ jedenfalls nicht wahrnehmbar. Die Grundfrage: Wie sollte Dublin für Europa liefern, wenn schon die Problemlösungskompetenz der Regierung im eigenen Land zu wünschen übriglässt? Die Lebenshaltungskosten schossen wie im Rest von Europa auch in Irland in den Himmel, Probleme gibt es zudem mit der Infrastruktur und dem darbenden Wohnungsmarkt.

Viele US-Technologiegiganten in Irland

Einen Schatten wirft auch Irlands enge Verbindung zu US-Technologiegiganten, die hier ihre Europazentralen betreiben – etwa Apple, Google, Microsoft, Meta und Amazon. Sie sorgen für Körperschaftssteuereinnahmen, geben aber in Zeiten einer bisweilen gegenüber Europa auch feindselig auftretenden US-Regierung unter Donald Trump nicht das allergünstigste Bild ab.

„Irland wird sich weiter für den Frieden, das internationale Recht und das multilaterale, regelbasierte System einsetzen“, betont Martin. Die irische Neutralität – man ist kein Teil der Nato, aber in der „Partnerschaft für den Frieden“ aktiv – sieht er differenziert: Man sei „politisch, diplomatisch und militärisch engagiert“. Der letzte Punkt kam nicht überall im Land gut an.