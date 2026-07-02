Dass ein Verbot nicht automatisch als Spaßbremse zu interpretieren ist, zeigt die jüngste Entscheidung der Stadt St. Veit: Am Wiesenmarkt sind Tiere künftig verboten. Ein Schritt, der längst überfällig war. Denn offenbar brauchte es erst eine klare Regel, damit manche verstehen, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.

Ein Volksfest ist für Menschen. Ausgelassene Stimmung, reichlich Flüssiges – ein Ausnahmezustand auf Zeit. Musik, Gedränge, Gerüche, Lichter, Fahrgeschäfte, Stimmen. Für einen Hund ist es vor allem eines: eine Reizüberflutung. Eine Hölle für vier Pfoten. Wer sein Tier freiwillig mitten in diesen Lärm, diese Enge und diese Menschenmassen mitnimmt, tut ihm keinen Gefallen. Im Gegenteil.

Deshalb verdient die Stadt für diesen Schritt Applaus. Und zwar dafür, dass ein Verbot ausgesprochen wurde, wo Rücksicht und Verantwortungsgefühl fehlten. Ein Tier sollte in seiner vertrauten Umgebung bleiben, zu Hause. Und nicht gezwungen werden, sich einem audiovisuellen Horrortrip auszusetzen. Und wer keinen Hundesitter findet, der kommt eben etwas früher vom Feiern nach Hause an diesem Abend. Der Wiesenmarkt ist ewig – das Leben eines Tieres nicht.