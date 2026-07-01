Das ZDF macht sich Sorgen um Amerika. „250 Jahre USA: Freiheit und Gleichheit nur ein Mythos?“, fragt die deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt auf ihrer Homepage. Und setzt nach: „Was ist eigentlich vom American Dream geblieben?“

Bei so großer, aufrichtiger Anteilnahme eines Senders, der vor nicht langer Zeit dabei ertappt wurde, wie er für einen kritischen Beitrag über Donald Trumps Abschiebepolitik KI-generiertes Bildmaterial verwendete, wird man hellhörig. Da muss ich unweigerlich an François de La Rochefoucauld denken und an einen seiner berühmten Aphorismen: „Unsere Tugenden sind meist nur verkappte Laster“, merkte der Duc in seinen 1664 veröffentlichten „Maximen und Reflexionen“ sarkastisch an.

Vielleicht liege ich ja falsch, aber seitdem Trump wieder im Weißen Haus sitzt, kommt mir vieles, was sich hierzulande als Sorge um den beklagenswerten Zustand der ältesten modernen Demokratie der Welt ausgibt, als nur schlecht verhohlene Schadenfreude vor. Schon selber schuld, die Amis, wenn sie gegen alle Warnungen aus der Alten Welt einen Verrückten zum Präsidenten wählen.

Doch der Wüterich im Weißen Haus ist nicht Ursache, sondern lediglich das Symptom einer viel tiefer wurzelnden Krise der amerikanischen Demokratie. Spätestens seit seiner Wiederwahl sollte sich diese Erkenntnis auch diesseits des Atlantiks in den Köpfen festgesetzt haben. Warum, frage ich mich, erschöpft sich die Beschäftigung mit seiner Person und Politik stattdessen oft in der Beschwörung immer gleicher Empörungsmuster?

Mit umso größerem Gewinn lese ich das Interview, das die Historikerin Jill Lepore zur 250-Jahr-Feier der Hamburger „Zeit“ gegeben hat. Sie ist Professorin an der Harvard-Universität, eine der großen Kennerinnen der amerikanischen Geschichte, und sie leidet entsetzlich an den Zuständen in ihrem Heimatland. Aber sie spricht auch offen über die Fehler der Liberalen, der Presse, der Universitäten und Gerichte, die einst Bastionen von Freiheit, Wohlstand, Gerechtigkeit und Fairness irgendwann in Selbstgefälligkeit verfallen seien und so erst der rechten Gegenrevolution den Weg geebnet hätten. Lepore: „Sie genossen ihre Macht, verloren ihre Verpflichtung gegenüber der Demokratie, gegenüber den Menschen aus den Augen. Es genügte ihnen, zu sagen, wir Akademiker hier an der Universität sagen, was wahr ist. Wir Richter entscheiden, was die Verfassung will. Wir Journalisten entscheiden, worüber das Land sprechen soll.“

Eine letztgültige Deutung, was Amerika eigentlich ist oder sein sollte, gebe es freilich nicht, sagt Lepore, vielmehr würden zwei große, einander widersprechende Erzählungen miteinander konkurrieren. Während für die Linke Amerikas Geschichte eine deprimierende Abfolge von „Gräueltaten, Eroberungen, Sklaverei und Segregation und von fehlgeschlagenen Abenteuern in der ganzen Welt“ sei, erzähle die Rechte eine Geschichte von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand. Und Donald Trump habe begriffen, „dass man Stimmen gewinnen kann, wenn man eine inspirierende Geschichte“ erzähle, in der die Vereinigten Staaten von Amerika stets alles richtig gemacht haben.

Doch, so Lepore: „Keine der beiden Geschichten ist wahr (...) In beiden Erzählungen steckt viel Wahres, es gab Gräueltaten und Grausamkeiten in der amerikanischen Geschichte, aber eben auch viel Geniales, Schönheit, Mut und Idealismus.“ In seiner ganzen Ambivalenz nachzulesen ist das alles im Opus magnum der Harvard-Historikerin, ihrer brillanten Geschichte der USA „Diese Wahrheiten“ (C.H.Beck Verlag), die ich Ihnen für weniger heiße Tage als Sommerlektüre empfehle.

Es grüßt Sie herzlich

Stefan Winkler