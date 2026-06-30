Gönnen Sie sich einen Sommertag an einem der schönsten Naturjuwele Österreichs.
Highlights
- Ausflug zum Weißensee in Kärnten
- Freizeit in Techendorf
- Schifffahrt mit der „MS Alpenperle“
- Auffahrt mit dem Sessellift auf die Naggler Alm
- Wanderungen und Einkehr in Almhütten
- Möglichkeit zum Spaziergang am Seeufer
- Baden im kristallklaren, türkisblauen Wasser
Angebot
- Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus
- Programm laut Reiseverlauf (exkl. Schifffahrt um 20 Euro und Naggleralm Liftfahrt um 24,20 Euro)
- RETTER Reiseleitung
Reisezeitraum & Preis
Termin: 21. Juli 2026
Preis: 79 Euro p. P.
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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