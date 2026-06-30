Gönnen Sie sich einen Sommertag an einem der schönsten Naturjuwele Österreichs.

Highlights

Ausflug zum Weißensee in Kärnten

Freizeit in Techendorf

Schifffahrt mit der „MS Alpenperle“

mit der „MS Alpenperle“ Auffahrt mit dem Sessellift auf die Naggler Alm

Wanderungen und Einkehr in Almhütten

und Einkehr in Almhütten Möglichkeit zum Spaziergang am Seeufer

Baden im kristallklaren, türkisblauen Wasser

Angebot

Fahrt im RETTER Luxus-Reisebus

Programm laut Reiseverlauf (exkl. Schifffahrt um 20 Euro und Naggleralm Liftfahrt um 24,20 Euro)

RETTER Reiseleitung

Reisezeitraum & Preis

Termin: 21. Juli 2026

Preis: 79 Euro p. P.

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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