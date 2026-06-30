Erleben Sie mit Geo Reisen das Abenteuer Marokko und tauchen Sie in eine völlig fremde Welt ein.

Highlights

Erkundung von Marrakesch, der „Perle Marokkos“

Besuch der Menara-Gärten

Besichtigung der großen Moschee

Bummel durch die Souks rund um den Jemaa el-Fna-Platz

Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften am Fuße des Hohen Atlas

Besuch der Oasenstädte Ouarzazate, Zagora und Merzouga

Geländewagentour durch die Dünen der Sahara

Übernachtung in einem Wüstencamp

Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Ait-Ben-Haddou

Besuch der Kasbah Taourirt

Rundgang durch André Hellers Garten „Anima“

Besuch des Majorelle-Gartens von Yves Saint Laurent

Angebot

Flug ab/bis Wien via Madrid nach Marrakesch

6 Nächte in sehr guten Mittelklassehotels (1 x Wüstencamp) mit Frühstück & Abendessen

Besichtigungen

Ausflüge und Eintritte lt. Programm

Kochkurs

Wüstensafari & Kamelreiten

Geo Reisen Reisebegleitung

Raiffeisen-Stornoschutz

Reisezeitraum & Preis

Termin: 26. 11. bis 2. 12. 2026 & 3. bis 9. 4. 2027

Preis: 1550 Euro

Einzelzimmerzuschlag: 245 Euro

Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.

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