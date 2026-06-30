Erleben Sie mit Geo Reisen das Abenteuer Marokko und tauchen Sie in eine völlig fremde Welt ein.
Highlights
- Erkundung von Marrakesch, der „Perle Marokkos“
- Besuch der Menara-Gärten
- Besichtigung der großen Moschee
- Bummel durch die Souks rund um den Jemaa el-Fna-Platz
- Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften am Fuße des Hohen Atlas
- Besuch der Oasenstädte Ouarzazate, Zagora und Merzouga
- Geländewagentour durch die Dünen der Sahara
- Übernachtung in einem Wüstencamp
- Besichtigung des UNESCO-Weltkulturerbes Ait-Ben-Haddou
- Besuch der Kasbah Taourirt
- Rundgang durch André Hellers Garten „Anima“
- Besuch des Majorelle-Gartens von Yves Saint Laurent
Angebot
- Flug ab/bis Wien via Madrid nach Marrakesch
- 6 Nächte in sehr guten Mittelklassehotels (1 x Wüstencamp) mit Frühstück & Abendessen
- Besichtigungen
- Ausflüge und Eintritte lt. Programm
- Kochkurs
- Wüstensafari & Kamelreiten
- Geo Reisen Reisebegleitung
- Raiffeisen-Stornoschutz
Reisezeitraum & Preis
Termin: 26. 11. bis 2. 12. 2026 & 3. bis 9. 4. 2027
Preis: 1550 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 245 Euro
Buchung nach Verfügbarkeit und unter Angabe der Kundennummer.
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