La Strada

Das Festival La Strada bringt von 31. Juli bis 8. August mehr als 20 internationale Produktionen nach Graz, die sich künstlerisch, humorvoll und feinfühlig mit einer Gesellschaft im Wandel auseinandersetzen.

Den Auftakt gestaltet das 19-köpfige Collectif XY mit der zeitgenössischen Zirkusproduktion „Möbius“ in der Oper Graz. Gemeinsam mit Choreograf Rachid Quaramdane verbinden die Artist Akrobatik, Tanz und Poesie zu einer bewegenden Geschichte über Individualität und Gemeinschaft. Beeindruckende Menschenpyramiden und spektakuläre Würfe entfalten ihre Wirkung vor allem durch das präzise Zusammenspiel aller Beteiligten.

Weitere Höhepunkte sind Circus Ronaldos „Da Capo“ in Graz Reininghaus sowie „SCUSE“ von Frédérique Cournoyer Lessard im Next Liberty. Tagsüber gehört der Minoritenhof den jüngsten Festivalgästen, abends wird er zur Open-Air-Konzertbühne. So verwandelt La Strada Graz erneut in einen Ort der Kunst, Begegnung und des Staunens.

Weitere Infos und Karten auf: www.lastrada.at