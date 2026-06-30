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Monterrey
Marokko ringt Niederlande im Elferschießen nieder
Marokko steht bei der Fußball-WM im Achtelfinale. Im ersten Schlager der K.o.-Phase setzte sich der WM-Vierte von 2022 in der Nacht auf Dienstag in Monterrey gegen die Niederlande mit 3:2 im Elfmeterschießen durch. Nach regulärer Spielzeit und Verlängerung war es 1:1 gestanden. Cody Gakpo traf in der 72. Minute für "Oranje", der aufgerückte Issa Diop glich in der 91. Minute für die lange spielbestimmenden Nordafrikaner aus.