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Santa Barbara (Kalifornien)
Schöttel hält "Riesenüberraschung" gegen Spanien für möglich
Die Favoritenrolle ist klar vergeben - auch wenn Spanien bisher keine glanzvolle WM gespielt hat. Österreichs Nationalteam könne den sehr auf Ballbesitz bedachten Europameister am Donnerstag (21.00 MESZ/live ServusTV) im Sechzehntelfinale in Los Angeles mit seiner Spielweise aber gefährden, meinte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel. Die große Chance auf eine Sternstunde sei allen Akteuren bewusst. "Es wäre eine Riesenüberraschung im Weltfußball, wenn uns das gelingen würde."