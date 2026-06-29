Ronacher Kultursommer 2026

„UDO JÜRGENS - UNVERGESSEN“: seine schönsten Lieder & seine größten Hits von und mit ALEX PARKER

Nach der umfassenden Neugestaltung präsentiert sich DAS RONACHER Thermal-Spa-Hotel noch stilvoller und einladender. Das neue Restaurant begeistert mit einem modernen Ambiente und viel Liebe zum Detail, während die elegante Hotelbar zum Treffpunkt für entspannte Stunden bei einem Aperitif oder Cocktail wird. Die großzügige Sonnenterrasse mit dem neuen Festspielpavillon schafft den perfekten Rahmen für unvergessliche kulturelle Sommerabende. Hier wird Kultur nicht nur erlebt – sie wird Teil eines besonderen Urlaubsgefühls.



Den Auftakt des Kultursommers bildet „UDO JÜRGENS – UNVERGESSEN!“ mit Alex Parker – dem wohl bekanntesten Udo-Jürgens-Interpreten im deutschsprachigen Raum. Mit seiner außergewöhnlichen Stimme, virtuosem Klavierspiel und großer Leidenschaft bringt er die unvergesslichen Welthits der Musiklegende zurück auf die Bühne. Freuen Sie sich auf Klassiker wie „Merci, Chérie“, „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ – ein Konzert voller Emotionen, Erinnerungen und Gänsehautmomente.