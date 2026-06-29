Wie weit kann ein römisches Mosaik reisen – und wie viele Keller muss es durchqueren, bevor es ans Licht kommt? Das neu gestaltete „Schaufenster in die Römerzeit“ in Flavia Solva rückt die wechselvolle Geschichte eines antiken Mosaikbodens in den Fokus. Sie erzählt von einem spektakulären Grabungsfund, bürokratischen Irrwegen und einer langen Odyssee durch steirische Keller.

Sensationeller Fund

Die Geschichte beginnt am 27. März 1877 mit dem Start der von Kaiser Franz Joseph dotierten Ausgrabungen in der ehemaligen Römerstadt Flavia Solva. Schon in der zweiten Grabungswoche wurde im südsteirischen Wagna ein sensationeller Fund gemacht: In nur 30 Zentimetern Tiefe stießen Arbeiter auf ein rund 40 Quadratmeter großes, mehrfarbiges Mosaik.

Die Geschichte wird anhand eines Comics erzählt © Universalmuseum Joanneum

Der erste Bergungsversuch im Mai 1877 endete im Desaster – der Mörtel, der jahrhundertelang unter der Erde gelegen hatte, zerbröselte. Erst im Herbst desselben Jahres gelang die Rettung des Mosaiks unter Anwendung einer innovativen Methode.

Ignoriertes Geschenk

Kaiser Franz Joseph I. schenkte das konservierte Mosaik der Universität Graz mit der Auflage, es im noch im Bau befindlichen Hauptgebäude zu präsentieren. Doch die Universitätsplaner ignorierten das Geschenk, das im Keller verschwand. Wegen Platzmangels wurde es 1920 ins Lapidarium des Universalmuseums Joanneum in der Grazer Raubergasse verlegt. Mit dessen Übersiedlung im Jahr 1965 nach Schloss Eggenberg wurde es dort eingelagert.

Das restaurierte Mosaik aus Flavia Solva ist heute an einer Wand in der Karl-Franzens-Universität Graz zu bewundern © Universalmuseum Joanneum

Erst Ende der 1980er-Jahre stießen Archäologen wieder auf das Mosaik, von 1990 bis 1995 wurde es in Wien aufwendig restauriert. Heute hängt das Meisterwerk an einer Wand im Hauptgebäude der Karl-Franzens-Universität Graz – so wie es der Kaiser wünschte.

Die ganze Geschichte dazu ist noch bis 30. Juni 2027 im von außen und kostenlos zugänglichen „Schaufenster in die Römerzeit“ des Universalmuseums Joanneum in der Marburger Straße 111 zu sehen.