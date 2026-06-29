Eine schreckliche Tragödie ereignete sich am Montagmorgen in der Gemeinde Buzet in Istrien in Kroatien: Ein 13-Jähriger starb.

Um 6.02 Uhr langte ein Notruf bei der Rettungsleitstelle ein: Ein Kind atmet nicht und zeigte auch sonst keine Lebenszeichen. Unter telefonischer Anleitung eines Disponenten der Rettungsleitstelle versuchten die Eltern das Kind bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte wiederzubeleben. Danach übernahmen die Notärzte. Eine Stunde lang versuchte man das Kind zu reanimieren, aber ohne Erfolg.

„Bei Ankunft des Teams zeigte das Kind weder Atmung noch Lebenszeichen. Sofort wurden Wiederbelebungsmaßnahmen sowie alle Maßnahmen der erweiterten Reanimation eingeleitet. Trotz langwieriger Reanimationsbemühungen konnte dem Kind nicht mehr geholfen werden“, teilte Tatjana Čemerikić, Leiterin der Notfallmedizin der Gespanschaft Istrien, Jutarnji list mit.

Kopfverletzung

Nach derzeitigen Informationen war der 13-Jährige am Samstag mit dem Fahrrad gestürzt und hatte sich dabei am Kopf verletzt. Am Sonntag hatte er sich nicht wohl gefühlt und am Montagmorgen fanden die Eltern das Kind ohne Lebenszeichen in seinem Bett liegend.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Derzeit könne nicht bestätigt werden, dass der Tod im Zusammenhang mit dem Fahrradunfall stehe: „Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordent, um die Todesursache festellen zu können“, teilt die Polizei mit.