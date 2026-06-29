Bei der Öamtc-Pannenhilfe sorgt die aktuelle Hitzewelle für arbeitsreiche Tage: Von Freitag bis Sonntag verzeichnete der Mobilitätsclub österreichweit 8304 Pannenhilfe-Einsätze und damit das einsatzreichste Wochenende im Juni. In Kärnten waren es 596 Einsätze. Haupteinsatzgrund war: Probleme mit der Batterie.

„Autobatterien sind bei extrem hohen Temperaturen genauso gefährdet wie bei niedrigen. Nach bereits intensiven Wochenenden zuvor waren wir auch für den Hitzehöhepunkt in den vergangenen Tagen gut aufgestellt“, sieht Oliver Weber, Technischer Leiter Öamtc Kärnten.

Kfz-Lenker:innen rät der Experte des Mobilitätsclubs, immer eine Flasche Wasser mitzuführen. „Bleibt das Auto stehen, fällt auch die Klimaanlage aus. Hat man etwas zu trinken dabei, kann man die Zeit, bis Hilfe eintrifft, besser überstehen“, so Weber.

Anhaltend hohe Temperaturen dürften daher weiterhin für ein hohes Pannenaufkommen sorgen. Am Wochenende startet dann bei moderateren Temperaturen die erste Staffel in die Sommerferien – für den ÖAMTC ist das der Beginn für einen arbeitsreichen Sommer.