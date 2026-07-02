Nach rund 14.000 Schulstunden, wenn man mit einer AHS-Matura abschließt und rund 16.000 Schulstunden wenn man mit einer BHS Matura abschließt, haben die Schülerinnen und Schüler ihre Schullaufbahn hinter sich gebracht. Das sind also entweder 12 oder 13 Jahre. Aus diesem Grund blicken die diesjährigen Maturantinnen und Maturanten der Lavanttaler Schulen bestimmt mit einem lachenden und weinenden Auge auf ihre Schulzeit zurück, die sie nun hinter sich lassen. Denn ab sofort haben sie die Reifeprüfung in der Tasche und sind bereit, ihre Zukunft fernab der Schule zu gestalten. Wir gratulieren!

HTL Wolfsberg

BRG/BORG Wolfsberg

HLW Wolfsberg

HAK Wolfsberg

Stiftsgymnasium St. Paul