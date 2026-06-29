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Hartberg
Hartberg verkauft Hülsmann für lukrative Ablöse an Reims
Tormann Tom Ritzy Hülsmann verlässt den TSV Hartberg und wechselt für eine kolportierte Club-Rekordablöse von zweieinhalb bis drei Millionen Euro in die zweite französische Fußball-Liga zu Stade Reims. Der 2,05 m große Deutsche war nach seiner Verpflichtung von Bayern München vor einem Jahr zum Tormann der Bundesligasaison avanciert. Der 22-Jährige blieb in 33 Pflichtspielen zehnmal ohne Gegentor. Sein Vertrag wäre noch ein Jahr gelaufen.