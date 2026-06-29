Ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war nach seinen eigenen Angaben am Sonntag gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Gersdorf an der Feistritz unterwegs. In einer Kurve sei er von einem entgegenkommenden weißen Pkw abgedrängt worden, so dass er zu Sturz gekommen sei.

Stark alkoholisiert

Danach sei er selbstständig mit seinem Motorrad nach Hause gefahren. Die Erhebungen der Polizei begannen erst, nachdem ein Verwandter die Rettung verständigt hatte. Der 54-Jährige wurde bei sich zu Hause angetroffen und wies offensichtliche Verletzungen auf. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Aufgrund der Verletzungen wurde der Mann vom Rettungsdienst versorgt und in Richtung LKH Weiz transportiert. Unterwegs verschlechterte sich der Gesundheitszustand, so dass er schließlich vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 übernommen und in das LKH Oberwart eingeliefert wurde.