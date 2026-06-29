Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Graz
Nach Graz-Wahl tagen die ersten Gremien schon am Montag
Nach der geschlagenen Gemeinderatswahl in Graz tagen schon am Montag die ersten Gremien der Parteien. Der SPÖ-Vorstand wird sich um 18.30 Uhr zusammenfinden und das bittere Ergebnis der Sozialdemokraten und von Spitzenkandidatin Doris Kampus analysieren. Der ÖVP-Parteivorstand wird ebenfalls am Montag, vielleicht aber auch erst am Dienstag stattfinden. Die KPÖ will sich ebenfalls voraussichtlich Dienstagabend in ihren Gremien zusammensetzen.