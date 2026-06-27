Aus einem sanften, fein verwobenen Klangteppich der Streicher erhoben sich reinste, betörende Töne der Solovioline: So einnehmend schön begann die von Massimiliano Toni, der auch gekonnt solistisch das Cembalo und Klavier bediente, bearbeitete Passacaglia von Georg Friedrich Händel. Es war nicht die einzige Bearbeitung, die Toni für Sandro Roy geschaffen hat. Der 32-jährige deutsche Geiger stand im Mittelpunkt des diesjährigen Eröffnungskonzertes von „Klassik im Burghof“, das wegen der brütenden Hitze in den Klagenfurter Dom verlegt worden war. Er punktete das gesamte Konzert mit astreinem Spiel, gefühlvollen Tönen und enormer Virtuosität. So auch bei der herrlichen Arie „Lascia ch’io pianga“ aus Händels „Rinaldo“. Er war stilsicher zwischen Alter Musik über Jazz bis zur Folklore unterwegs. Und auch als Komponist konnte er reüssieren, so wusste er auch als Solist bei seinem „Concertino Nr. 1“ zu brillieren, in dem alle möglichen Musikstile durcheinandergewechselt wurden sowie bei der „Fantasie sur Ravel“.

Große Spielfreude

Kongenial stand ihm das „Orchestra l’arte del mondo“ unter der Leitung des Geigers Martin Ehrhardt zur Seite. Und man war erstaunt, mit welcher Spielfreude sich das 12-köpfige, überwiegend auf Alte Musik spezialisierte Ensemble in all diesen Stilen zurechtfand. Dazwischen wurde aber auch mitreißend und mit reicher Dynamik reine Barockmusik aufgeführt, wie etwa die muntere, melodische Sinfonia G-Dur von Tomaso Albinoni. Stehende Ovationen.