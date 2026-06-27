Schon die prachtvollen Säle des Palais Attems, die an fünf Stationen als Konzertsaal dienten, sind ein Ereignis. Auftakt war im „Schlangenzimmer“ mit der Lichtinstallation zum Thema des Deckenbildes „Opfer des Äneas für Anchises“ von Lorenz Meiler. Im „Musikzimmer“ erklang danach Bachs Presto aus dem Concerto in d-Moll mit Lucie Krajčírovičová an der Orgel und Vivaldis reizendes Concerto für Traversflöte, Oboe und Fagott, das von Maria Beatrice Cantelli, Maurizio Domenico Paluzzi und Ivan Calestani mit barocker Eleganz interpretiert wurde.

Bekannte Schubertlieder und Klavierstücke boten Anna Manske (Mezzosopran) und Mariia Kurtynina (Hammerflügel) sensibel und virtuos im „Affensaal“. Da empfand man, wie zutreffend die Zeile „hast mich in eine bessre Welt entrückt“ im Lied „An die Musik“ doch ist. Feinsinnig und seelenvoll musizierte danach auch das Haydn Quartett (mit Firmian Lermer und Christophe Pantillon als Gästen) mit Teilen aus „Die Schöpfung“ in einer Bearbeitung für Streichquintett. Der oftmals prämierte HIB.art.chor unter Maria Fürntratt besang zum Abschluss in der Säulenhalle „Sonne, Mond & Sterne“.