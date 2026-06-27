Die Bergrettung Neuberg an der Mürz und die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag rückte am Freitag aus, um einen Gleitschirmpiloten zu retten. Der Wiener (73) hatte wegen der abfallenden Thermik in kurzer Zeit an Höhe verloren, so die Polizei später zum Hergang. Doch die geplante Notlandung in einer Wiese misslang: Der Schirm verfing sich in einem Baum, der 73-Jährige blieb in rund 15 Metern Höhe hängen.

Paragleiter

Zum Glück konnte der Senior einen Freund mit dem Handy erreichen, der die Rettungskette in Gang setzte. Der Haken: Der morsche Baum durfte nicht zu viel belastet werden. Auch konnte noch eine Tau-Bergung mit dem Rettungshubschrauber kam nicht in Frage, da der Luftstrom den Mann gefährdet hätte.

Rettung

Aufgrund des morschen Zustandes des Baumes war ein Aufstieg durch Einsatzkräfte der Bergrettung nicht möglich. Auch eine Bergung durch den Rettungshubschrauber C17 mittels Tau kam nicht in Frage, da der durch die Rotoren verursachte Luftstrom den Gleitschirmpiloten zusätzlich gefährdet hätte.

Am Ende schafften es die Retter, den 73-Jährigen mittels Drehleiter aus seiner misslichen Lage zu befreien. Der Mann blieb unverletzt.