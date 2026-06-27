14. August 2002. Thomas Klestil war Bundespräsident der Republik Österreich, Wolfgang Schüssel als Wahl-Drittplatzierter Kanzler. Beide hatten große Sorge. Ein Adriatief sorgte für verheerende Überflutungen in der Steiermark sowie in Ober- und Niederösterreich. In Lissabon spielte Sporting in der Champions-League-Qualifikation gegen Inter Mailand. Bei 0:0 gab ein gewisser Cristiano Ronaldo sein Debüt, mit 17 Jahren, sechs Monaten und neun Tagen. Das Talent hatte schon zuvor in Jugendauswahlen aufgezeigt, nun spielte der in Funchal Geborene erstmals in einer Kampfmannschaft.

23 Jahre und 313 Tage später schoss Ronaldo beim 5:0-Sieg gegen Usbekistan mit 41 Jahren einen Doppelpack. Damit ist er der älteste Doppeltorschütze in der WM-Geschichte. Er erzielte als bisher erster Spieler in sechs Weltmeisterschaften in Folge zumindest einen Treffer. Mit seinem zehnten WM-Tor hat er die portugiesische Legende Eusebio überholt. Ronaldo ist der Mann der Rekorde und bleibt ein Phänomen.

In 230 Spielen in der portugiesischen Nationalmannschaft traf er 145 Mal. Seine Titeljagd mit namhaften Klubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin ist ja längst legendär. Ronaldo ist Fußball-Superstar und somit Vorbild für Millionen. Er macht eine ganze Nation stolz, auch wenn einige Stimmen mit Kritik nicht verstummen werden.

„Ich bin zurück“

Sein Alter ist in der jüngsten Vergangenheit immer wieder thematisiert worden. Im Auftaktspiel gegen die Demokratische Republik Kongo mit dem schwachen 1:1 wurde er als zu alt und zu langsam bezeichnet. Der frühere Weltfußballer Luis Figo rückte aus und verteidigte Ronaldo: „Es ist klar, dass einige Spieler Cristiano Ronaldo offensichtlich nicht im Team haben wollen. Vielleicht denken sie, dass er sie bremst. Aber sie vergessen alles, was er für dieses Land getan hat. Über Jahre hat er Portugal auf seinen Schultern getragen. Cristiano ist Portugal schlechthin!“, sagte Figo. Nach dem 5:0 gegen Usbekistan war er wieder der Held. „Ich bin zurück“, soll er noch auf dem Platz nach Abpfiff gerufen haben. Und der Jubel seiner Teamkollegen zeigte, dass ihn alle weiterhin in der Mannschaft haben wollen.

War Ronaldo jemals weg. Ja, weil er mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien von der europäischen Bildfläche verschwunden ist. Nein, wenn man seine Statistik bei Al-Nassr ansieht. 102 Tore und 19 Assists in 107 Liga-Spielen lassen keine Diskussionen über seine Leistungsstärke zu. CR7 ist eine Weltmarke, die jetzt Weltmeister werden möchte. Die Chance ist da. In der Nacht auf Sonntag (1.30 Uhr) in der Gruppe K gegen Kolumbien können Portugal und Ronaldo zeigen, dass sie dafür bereit sind.