Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 26. Juni in Feistritz bei Knittelfeld. Eine 51-jährige E-Bike-Fahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.20 Uhr auf der L 518. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei war ein 23-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Liezen in Richtung Kobenz unterwegs. Auf Höhe der Zufahrt zu einem Pendlerparkplatz wollte er nach links abbiegen und dürfte dabei die entgegenkommende Radfahrerin übersehen haben, die auf dem Radweg in Richtung Kraubath unterwegs war.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und der 51-jährigen Frau aus dem Bezirk Murtal. Als die Polizei dort eintraf, war die Radfahrerin bereits bewusstlos. Nach der medizinischen Erstersorgung vor Ort durch das Rote Kreuz wurde die Frau vom Rettungshubschrauber C 17 ins LKH Graz geflogen.