Die nach den bekannt gewordenen Missständen an Standorten von SOS-Kinderdorf gegründete unabhängige Reformkommission unter der ehemaligen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Irmgard Griss, hat am Freitag erste Ergebnisse präsentiert. Es wurde Gerüchten, vor allem was den Missbrauch durch den Gründer der Organisation, Hermann Gmeiner, betrifft, „nicht nachgegangen“, sagte Griss. „Man hat versucht, das Ganze unter der Decke zu halten“, so das Fazit der Kommission.

Der Fall Gmeiner

Zum Fall Gmeiner gebe es jetzt 16 Verdachtsfälle, wobei acht Personen bereits entschädigt wurden. Fünf Personen hätten zu diesem Missbrauchskomplex einen Antrag gestellt, sagte Griss. Dies sei noch im Laufen.

Ziel der neun Monate langen Untersuchung war, die Übergriffe sowie damit zusammenhängende Strukturen zu untersuchen, um daraus Empfehlungen für die Organisation abzuleiten. „Auch die Institution kennt unseren Bericht noch nicht“, sagte Griss zum Beginn der Pressekonferenz in Wien und überreichte dabei den Bericht der bei der Pressekonferenz anwesenden SOS-Geschäftsführung. 2084 Unterlagen wurden dazu der Kommission übermittelt. „Die Unabhängigkeit wurde respektiert, wir haben alle Unterlagen bekommen“, sagte Griss. Die Zusammenarbeit habe sehr gut funktioniert.

Die Reformkommission bei der Präsentation ihres Berichts: Soziologin Veronika Reidinger, Michael Kerschenbauer (Verein Careleaver), Kommissionsleiterin Irmgard Griss, Hedwig Wölfl (Geschäftsführerin Kinderschutzorganisation „Die Möwe“) und Christian Purrer (Energie Steiermark) © APA / Tobias Steinmaurer

Eigene Homepage eingerichtet

230 Meldungen über eine eigens eingerichtete Homepage wurden bearbeitet, dazu mit den Betroffenen 142 Gespräche geführt. Die Kommission hat sich in 26 Sitzungen getroffen und die Fragen besprochen, wie die Organisation mit den Vorwürfen umgegangen ist, wie die Situation jetzt ist und welche Strukturen den Kinderschutz fördern, was ja die Aufgabe der Institution ist“, sagte Griss.

„Heroische Gründerfigur“

Umfasst war der Umgang der Organisation mit den Studien zu den Missbrauchsvorwürfen in den Standorten Imst (Tirol) und Moosburg (Kärnten) – insbesondere die Umsetzung der Empfehlungen –, sowie die Vorwürfe im „Spenderfall“, wo ein Großspender im SOS-Kinderdorf Nepal Buben missbraucht haben dürfte, und der Fall Hermann Gmeiner. Bei Gmeiner habe es Jahre hindurch Gerüchte gegeben, „denen aber nicht nachgegangen wurde“, betonte Griss. Man habe versucht, die „heroische Gründerfigur“ zu schützen.

„Es wurde alles getan, um den guten Ruf zu schützen“, sagte Kommissionsmitglied, Hedwig Wölfl, Geschäftsführerin der Kinderschutzorganisation „Die Möwe“. Fehler seien nicht eingestanden und Probleme und Missstände nicht konsequent bearbeitet worden. Zudem sei es zu einer Durchsetzung patriarchaler Entscheidungsmacht und einer Fragmentierung von Wissen gekommen.

Spendenwirksames Bild

„Mein Eindruck war, dass das eine Organisation ist, die sich seit ihrer Gründung ständig verändert hat“, so Griss. Das anfangs etablierte Muttermodell – das Eltern-Kind-Wohnen – sei sukzessive zurückgedrängt worden. „Aber das ist der Öffentlichkeit so nicht übermittelt worden“, so Griss. Damit sei in der Öffentlichkeit ein Bild vermittelt worden, das spendenwirksam sei.

Der Bericht befasst sich zudem mit dem Umgang von SOS-Kinderdorf mit Studien, internen Meldewegen und Fragen der Transparenz, insbesondere im Hinblick auf mögliche Vertuschungen. Analysiert wurden darüber hinaus strukturelle Risikofaktoren wie Machtkonzentration, fehlende externe Kontrolle und unklare Verantwortlichkeiten.

Erste SOS-Reaktionen

Verantwortliche von SOS-Kinderdorf betonten in einer ersten Reaktion, dass man sich verpflichtet hat, „die Empfehlungen der Kommission eigenverantwortlich zu bewerten und die erforderlichen Umsetzungsschritte einzuleiten“. Und weiter: „Aus unserer Sicht ist entscheidend, dass die Bedürfnisse und Rechte junger Menschen im Mittelpunkt aller darauf aufbauenden weiteren Entscheidungen stehen“, sagt Friedrich Santner, Aufsichtsratsvorsitzender von SOS-Kinderdorf: „Die Empfehlungen der Reformkommission werden für die nachhaltige Weiterentwicklung der Organisation ausschlaggebend sein.“

Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf Österreich, ergänzt: „Aufgrund des umfassenden Berichts werden wir für die fachliche Analyse und Priorisierung der ersten Maßnahmen etwas Zeit benötigen. Wir haben uns daher ein Monat als Frist und den 29. Juli als Termin gesetzt, an dem wir die Öffentlichkeit über die ersten Schritte der Umsetzung informieren möchten.“