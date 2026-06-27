Zutaten für 4 Portionen

350 g Bio-Einkornreis

½ Zwiebel (fein gewürfelt)

450 ml Gemüsefond

1 Schuss Weißwein

etwas Schlagobers

25 g frisch geriebener Parmesan

Butter zum Anschwitzen

Pfeffer

Kräutersalz

Kräutersalat zum Garnieren

optional: einige Tropfen Quittenessig

Zubereitung

Butter erhitzen und die Zwiebel glasig anschwitzen. Einkorn dazugeben und kurz mitrösten – so entwickelt das Urgetreide sein feines, nussiges Aroma.

Mit Weißwein ablöschen und nach und nach den heißen Gemüsefond zugießen.

Unter regelmäßigem Rühren etwa 15 Minuten bissfest garen. Zum Schluss etwas Schlagobers und den Parmesan unterheben, mit Pfeffer und Kräutersalz abschmecken.

Mit Kräutersalat anrichten und nach Belieben mit einigen Tropfen Quittenessig verfeinern.

Profitipp: Einkorn braucht weniger Garzeit als klassischer Risottoreis. Nicht zu lange kochen – sonst wird aus dem kernigen Risotto schnell ein cremiger Brei.