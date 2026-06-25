Im Rahmen der Gesprächsreihe „Kunst erzählt“ präsentierte der Pöllauberger Bildhauer und Schmuckkünstler Johannes Schweighofer exemplarisch sein Oeuvre im Pöllauer „12er Haus“. Vorgestellt wurde der ausgebildete Architekt von Peter Brandl-Rupprich.

Prägend für das vielseitige künstlerische Schaffen von Schweighofer, das eine experimentelle Handschrift hat, ist dessen Faszination für verzahnte Strukturen, wie sie im mikro- wie makrokosmischen Bereich vorzufinden sind. Seine prozesshafte Arbeitsweise, die stark auf das Herausschälen des Charakters des jeweils verwendeten Naturmaterials abzielt, beinhaltet einen offenen Ergebnisausgang.

Der Zufall ist dabei ein integrierter Bestandteil. Schweighofers Objekte, seien es grazile Schmuckstücke oder eine begehbare, fragile Betonskulptur, zeichnen eine minimalistisch angehauchte Formensprache und eine poetische Ästhetik aus. Daraus lässt sich seine unbeugsame gesellschaftspolitische Haltung ablesen. Für seinen Vortrag bekam er von der Zuhörerschaft viel Applaus.