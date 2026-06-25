Bei bestem Wetter fand letzten Sonntag die diesjährige Fernsehmesse des Seelsorgeraums Steirisches Salzkammergut als Feldmesse im Freizeitzentrum Gößl statt. Sie wurde live auf ServusTV übertragen. Pfarrer Michael Unger feierte in diesem besonderen Rahmen sein 30-jähriges Priesterjubiläum, das sogenannte Perlenjubiläum. Sein langjähriger Freund und Weggefährte, Diakon Johannes Chum zelebrierte aus diesem Anlass die Messe gemeinsam mit ihm.

Der Kirchenchor Grundlsee unter der Leitung von Lorenz Mayerhofer sang gemeinsam mit Sängerinnen und Sängern aus Lassing und von der „Ausseer Sound Factory“ die „Vater-unser-Messe“. Die Vorspiele zu den Chorliedern sowie die Musik zur Kommunion und zum Auszug wurden in gefühlvoller Weise von der „Ausseer Bradlmusi“ gespielt.