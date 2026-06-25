Nachdem der bisherige Kindberger Zunftbaum Ende März einem Sturm zum Opfer fiel, wurde nun ein neuer Baum aufgestellt. Mit einer Höhe von 24 Metern ist er der bis jetzt größte Zunftbaum überhaupt.

„Damit kehrt eines der markantesten Wahrzeichen Kindbergs an seinen angestammten Platz zurück und setzt ein sichtbares Zeichen für die gelebte Tradition sowie die Verbundenheit mit Handwerk, Gewerbe und Brauchtum“, heißt es von Seiten der Stadt.

Gebührend gefeiert wird der neue Zunftbaum schon beim Kindberger Kirtag von 10. bis 12. Juli. Beim traditionellen Zunftbaumfest treten dabei Verantwortliche der Gemeinde und der Werbegemeinschaft in historischen Gewändern auf und wollen gemeinsam die Geschichte und Tradition des Zunftbaums lebendig werden lassen.