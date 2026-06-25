Donnerstag knapp nach 7 Uhr wollte eine 31-Jährige in Koglhof, Gemeinde Birkfeld, ihre dreijährige Tochter mit dem E-Bike in den Kindergarten bringen. Das Kind saß auf dem Fahrrad-Kindersitz. Kurz nach der Garagenausfahrt kam die Mutter auf einer Schotterstraße beim Linksabbiegen zu Sturz. Das Fahrrad war weggerutscht.

Die 31-Jährige blieb unverletzt, das Mädchen erlitt jedoch schwere Verletzungen am Oberarm. Das Kind wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Graz geflogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.