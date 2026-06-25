Bei der Jahreshauptversammlung des USV Kreischberg blickte Obmann Christian Lercher auf drei erfolgreiche Vereinsjahre zurück. In seinem Bericht hob er die sportlichen Erfolge, Veranstaltungen sowie die Nachwuchsarbeit hervor. Gleichzeitig bedankte er sich bei Mitgliedern, Trainern, Helfern, Sponsoren, Gemeinden und der Region für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Die Neuwahlen wurden vom Vorsitzenden des Tourismusverbandes Region Murau, Heimo Feiel, geleitet. Dabei wurde ein Generationenwechsel vollzogen. Der bisherige Vorstand mit Obmann Christian Lercher, Obmann-Stellvertreter Bernd Blasch, Kassier Gerhard Poschinger und Schriftführerin Eveline Lercher übergab die Verantwortung an ein neues Team für die kommenden drei Jahre.

Zum Obmann wurde Bernd Blasch gewählt. Christian Lercher bleibt als erster Obmann-Stellvertreter erhalten. Die Funktion des zweiten Obmann-Stellvertreters übernimmt Alexander Feiel. Gerhard Poschinger wurde als Kassier bestätigt, das Amt der Schriftführerin übernimmt Selina Spreitzer.