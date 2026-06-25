„Friendly Alien“ macht Lust auf Kunst!

Im Juli profitieren Club-Mitglieder von einer attraktiven 2für1-Aktion im Kunsthaus Graz. Und das Beste: Dank Koralmbahn und perfekter Öffi-Anbindung ist der spektakuläre „Friendly Alien“ jetzt nur noch eine entspannte Zugfahrt entfernt.

„Friendly Alien“ ist längst ein architektonisches Wahrzeichen von Graz geworden – und ein international bekannter Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst.

Heuer dreht sich alles um das Jahresthema BLOOM: Die Gruppenausstellung „30 % Löwenzahn“ erinnert mit mehr als 35 Werken an die widerständige Kraft von Blumen und deren facettenreiche Verbindungen mit Menschen. Auch in der Schau „Hybrid Pleasures. Helen Chadwick Supported by Liesl Raff“ begegnet man Blumen und anderen organischen Elementen. Handwerkliches Geschick und provokanter Humor prägen die poetischen Werke von Helen Chadwick, kongenial ergänzt durch Skulpturen von Liesl Raff.

Weitere Infos: www.kunsthausgraz.at