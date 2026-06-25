Es ist der wohl häufigste und gleichzeitig substanzloseste Satz, der dieser Tage gerne gezückt wird: Hitzewellen hat es doch immer schon gegeben, es ist halt Sommer.

Ja eh. Hat es und ist so. Nur waren die Sommer früher eben um ein paar Grad kühler und die Hitzewellen entsprechend kürzer und weit weniger ausgeprägt. Glauben Sie nicht? Dann empfiehlt sich ein Blick in die Aufzeichnungen der Geosphere Austria. Ein Beispiel: In der Zeit von 1961 bis 1990 erlebte Wien im Durchschnitt jährlich neun Tage über 30 Grad. Heute sind es im Mittel 30. Ähnliches gilt für andere Städte.

Wie der Klimawandel an unseren Existenzen sägt

Jetzt ist es Klimaforschern sogar gelungen, den menschlichen Einfluss auf die aktuelle Hitzewelle herauszufiltern: Ohne den Klimawandel würde es die derzeitige Aneinanderreihung von Hitzetagen und Tropennächten nicht geben. Was gerade so viele an die Grenzen des noch Ertragbaren bringt, wäre praktisch kaum vorhanden. Und die Entwicklung zu noch mehr Hitze läuft immer rasanter.

Bitteres Fazit: Wir sind dabei, uns aus der Nische der verträglichen Klimabedingungen zu katapultieren, aus der es kein Zurück gibt. Das gilt auch für Österreich, wo Siedlungsräume, Wirtschaft und Gesellschaft nicht auf solche Hitzebedingungen eingestellt sind. Die ökonomischen und gesundheitlichen Schäden gehen bereits in die Milliarden.

Das Rezept dagegen ist bekannt. Das Dumme daran: Sektenhafte Verleugnung oder trotziger Sommer-Jubel gehören eher nicht dazu.