Die im Februar in die Insolvenz geschlitterte steirische Medizintechnikfirma Meon Medical Solutions wird fortgeführt – die Gläubiger haben am Donnerstag dem Sanierungsplan in dem Verfahren ohne Eigenverwaltung mehrheitlich ihre Zustimmung erteilt. Es sind rund 25 Dienstnehmer beschäftigt, angemeldet waren 171 Forderungen in Höhe von rund 13,81 Millionen Euro. Die Finanzierung soll aus dem Guthaben des Insolvenzmassekontos und durch Rückstehungserklärungen erfolgen, so der Kreditschützer KSV.

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent ihrer Forderungen, zahlbar innerhalb von 14 Tagen durch den Insolvenzverwalter ab rechtskräftiger Bestätigung. Zum Insolvenzzeitpunkt waren noch 86 Dienstnehmer beschäftigt.

Die Meon Medical Solutions ist ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, welches ein spezielles Gerät entwickelt, mit dem Immunoassay-Tests, klinische Chemie-Tests und Elektrolyt-Tests kompakt in einem durchgeführt werden können. Das Gerät vereint mehrere Technologien und bietet die Möglichkeit, Laboranalysen durchzuführen, für die in der Vergangenheit unterschiedliche Gerätschaften und deutlich mehr Platz erforderlich waren. Zudem sollen damit Küvetten wiederverwendbar sein, weshalb das System nachhaltiger als die üblichen Methoden sei. Allerdings habe – laut Firmenangaben – die Entwicklung des Produkts bis zum Markteintritt deutlich länger als geplant gedauert.