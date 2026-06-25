Unter dem Titel „Kritik und Ästhetik“ präsentiert die Galerie Forum Rathaus in Knittelfeld derzeit Arbeiten von Franz Schicho. Inhaltlich bewegt sich der aus Seckau stammende Künstler zwischen kritischer Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen und der Suche nach positiven Gegenentwürfen. Seine Arbeiten thematisieren sowohl die Herausforderungen der modernen Zivilisation als auch die Vision einer gerechteren und lebenswerteren Welt.

Schicho absolvierte seine Ausbildung an der Akademie der bildenden Künste in Wien und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Kardinal-König-Preis sowie zweimal den Meisterschulpreis.

Die Ausstellung ist noch bis 4. September zugänglich.