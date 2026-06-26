Die Stadt St. Veit lädt am Donnerstag, dem 2. Juli, um 17 Uhr zum ersten St. Veiter Hitzeschutzabend vor dem Rathaus ein. Dabei sollen praktische Informationen, hilfreiche Maßnahmen rund um Hitzeschutz, Gesundheit sowie der bewusste Umgang mit der sommerlichen Hitze im Mittelpunkt stehen.

„Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Informations- und Mitmachangeboten“, heißt es seitens der Pressestelle der Stadt. „Neben einem ärztlichen Hautgesundheitscheck können Interessierte eine CO 2 -Messung sowie die Temperaturmessung ihrer Umgebung durchführen lassen.

Für Unterhaltung sorgen ein Glücksrad, Livemusik der Band „The Ruins“ sowie kostenloses Eis. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung in den Innenhof des Rathauses verlegt. Der Hitzeschutzabend wird in Kooperation mit dem Klimabündnis Kärnten und dem Referat für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.