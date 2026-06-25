Wintersportler werden bekanntlich im Sommer gemacht. Deshalb ehrt der WSV Ramsau am Dachstein jedes Jahr bereits im Juni seine erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der vergangenen Saison und läutet damit gleichzeitig auch die Vorbereitung für die kommende Saison ein. 48 Athleten wurden kürzlich im Naturhotel Lärchenhof für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet.

Darunter neben internationalen Spitzensportlern wie Langläufer Mika Vermeulen oder Biatlethin Tamara Steiner – beide Olympia-Teilnehmer – auch viele Nachwuchsathleten. Diesbezüglich konnte der WSV Ramsau auch erneut einen Rekord vermelden: Mit derzeit 24 Sportlern in den ÖSV-Kadern, verteilt auf sechs Disziplinen, wird der Verein einmal mehr seinem Ruf als Talenteschmiede gerecht.