Das Thema ist politisch weit über die Stadtgrenzen von Bruck brisant und polarisiert: Soll betteln erlaubt oder verboten werden? Schon 2013 hat der Verfassungsgerichtshof das rigide Bettelverbot der damaligen SPÖ-ÖVP-Regierung auf Landesebene aufgehoben.

Im Vorjahr schuf die FPÖ-ÖVP-Landesregierung dann die Möglichkeit, sektorale Bettelverbote zu erlassen. Die Stadt Bruck ist nun die erste in der Steiermark, wo das umgesetzt werden soll. Treibende Kraft dahinter ist FPÖ-Vizebürgermeister Raphael Pensl, der mit ÖVP-Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger in Bruck über die Mehrheit verfügt.

Bettelverbot darf nicht „prophylaktisch“ sein

Die Kleine Zeitung hat schon im Mai ausführlich über die Pläne der ÖVP-FPÖ-Stadtregierung berichtet: Man übernehme damit steiermarkweit eine Vorreiterrolle, betonte Vizebürgermeister Pensl, und komme damit einem Wunsch großer Bevölkerungsteile nach.

Raphael Pensl sieht Bruck beim Bettelverbot als steirischen Vorreiter © Pototschnig Franz

Konkret soll das Bettelverbot im Bereich des Hauptplatzes und in den Seitengassen bis hinauf zum Kirchplatz gelten. „Das machen wir, weil Bettler da waren und es konkrete Anlassfälle gegeben hat. Das Gesetz verlangt das auch so, es darf keine Prophylaxe sein“, so Pensl.

Abstimmung im Gemeinderat

Heute Donnerstag wird darüber im Gemeinderat abgestimmt. Die SPÖ ist prozentual nach wie vor die stärkste Fraktion im Gemeinderat und kündigt bereits im Vorhinein an, dagegenzuhalten.

Gregor Tuttinger steht seit März ander Spitze der Brucker SPÖ © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Das hat nicht oberste Priorität, es gibt nur ganz vereinzelt Bettler in unserer Stadt“, erklärt Fraktionschef Gregor Tuttinger. Er verweist darauf, dass man mit den bestehenden Regeln das Auslangen finde, aufdringliches Betteln sei ja bereits jetzt verboten. Und das komme in Bruck praktisch nicht vor.

Schlechtes Image für die Stadt

Er befürchtet gar einen Image-Nachteil durch den Schritt: „Das schaut jetzt so aus, als hätten wir viele Bettler. Das stimmt einfach nicht. Da haben wir mehr Probleme mit den E-Scootern am Hauptplatz.“ Der rund 13.000 Quadratmeter große Hauptplatz wird gerne von (allzu) flotten E-Scootern-Fahrern in Anspruch genommen.