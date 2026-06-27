Es gibt einen Wechsel an der Spitze des Rotary-Clubs Hermagor: Kürzlich übergab Elke Beneke das Zepter an Mario Oberortner. Der in Kühweg bei Hermagor wohnende 51-Jährige – hauptberuflich ist Oberortner bei der Raiffeisenbank Karnische Region als Vorstandsdirektor tätig – ist zweifacher Familienvater, begeisterter Fußballer mit einer langen aktiven Laufbahn beim SC Hermagor und aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kühweg. Hauptaugenmerk in seinem Präsidentenjahr wird Oberortner auf die soziale Hilfe für in Not geratene Menschen in der Region legen.

Bei der Übergabefeier wurden zudem die beiden Mitglieder Johanna Honsig-Erlenburg und Ardit Kurtaj für ihre Verdienste um den Club mit einem Paul-Harris-Fellow ausgezeichnet.

41 Mitglieder

In Kärnten gibt es 16 Rotary-Clubs (RC) mit über 700 Mitgliedern. Jener in Hermagor wurde vor 59 Jahren anlässlich der damaligen schweren Hochwasser im Gailtal gegründet. Die 41 Mitglieder kommen aus verschiedensten Berufsgruppen aus dem Gailtal. Bis dato hat der RC Hermagor weit über eine halbe Million Euro für Projekte regional und international verwendet.

Seit dreizehn Jahren vergibt der Club auch Stipendien an je einen Schüler beziehungsweise eine Schülerin der Schulen im Bezirk sowie an die beiden Gailtaler Musikschulen. Der RC Hermagor beteiligt sich darüber hinaus auch am neuen Rotary-Kärntner-Umweltpreis, der 2025 von einigen Kärntner Rotary-Clubs ins Leben gerufen wurde und einmal im Jahr vergeben wird. Die Weihnachtsaktion, bei der alljährlich etwa 20 bedürftige Menschen im Tal beschenkt werden, ist ein weiterer Baustein der Hilfe vor Ort. Weiters engagiert sich der Club bei nationalen und internationalen Projekten wie etwa bei der Hilfe für Tansania und die Ukraine.