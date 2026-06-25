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Niederwölz
Mann stach auf Partnerin ein - 66-Jährige in Lebensgefahr
Ein 68-Jähriger im obersteirischen Niederwölz (Bezirk Murau) dürfte Mittwochabend seine 66-jährige Lebensgefährtin attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Danach sprang er offenbar mit Suizidabsicht vom Balkon und erlitt dabei multiple Verletzungen. Nachbarn, die Lärm gehört hatten, halfen dem Opfer. Der Mann dürfte laut ersten Erhebungen auf sie eingestochen haben, hieß es Donnerstagfrüh in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.