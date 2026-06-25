Zwischen Bäumen, Sträuchern und Pflanzen entstehen im Garten von Katharina Tieber nicht nur Dekostücke, sondern auch kreative Freiräume. Alles begann als persönlicher Ausgleich zum Familienalltag. „Etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen, hat mich schon immer fasziniert“, erzählt die 35-Jährige begeistert. Anfang 2025 holte sie ihre ersten selbst gefertigten Stücke aus dem Brennofen und empfand eine tiefgreifende Freude, die sie nun auch an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben möchte.

Sie absolvierte die Ausbildung zur Zierkeramikerin und eröffnete kürzlich ihr Atelier in Kirchberg an der Raab. Dort fertigt sie nun ihre Unikate an, erfüllt Kundenwünsche und hält Workshops.

Ausgleich zum Alltag

Dass Keramikworkshops derzeit großen Zuspruch erfahren, überrascht sie nicht. Viele Menschen suchen nach Möglichkeiten, dem hektischen Alltag und der ständigen Erreichbarkeit zu entkommen. „Kreative Workshops bieten einen wunderbaren Ausgleich zur digitalen Welt“, sagt sie. Wer mit Ton arbeitet, konzentriert sich auf den Moment. Das Material fordert Aufmerksamkeit, belohnt aber gleichzeitig mit einem Erfolgserlebnis.

Wer akzeptiert, dass nicht jedes Werkstück auf Anhieb gelingt, könne beim Töpfern gut abschalten. Außerdem schätzen viele die Verbindung von Kreativität und Entschleunigung. Während an der Drehscheibe oft ein konkreter Plan verfolgt wird, lässt die Keramikerin beim Handaufbau bewusst Raum für spontane Ideen. Formen, Details und Glasuren entwickeln sich häufig erst während des Arbeitsprozesses. Gerade dieses Loslassen mache den Reiz aus.

Workshop im Garten

Die Arbeit mit Ton erinnert Tieber an die eigene Kindheit. Ein Satz ihrer Mutter begleitet sie bis heute: „Am Ende des Tages sollen die Hände schmutzig und die Augen glücklich sein.“ In ihren Workshops stellt sie Material, Werkzeug und Know-how zur Verfügung. Die Kurse finden bewusst im Freien statt: „Inmitten der Natur kommt die Kreativität von ganz alleine.“

Gleichzeitig entsteht ein gemeinschaftliches Erlebnis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer inspirieren sich gegenseitig, tauschen Ideen aus und kommen miteinander ins Gespräch. Bestimmte Voraussetzungen braucht es dafür nicht: „Viele denken, sie seien zu unkreativ. Ich erlebe, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende selbst überrascht sind, was doch alles entstehen kann.“

Selbstbedienungsladen

Ton sei laut der Keramikerin ein ideales Material, um Fantasie, Kreativität und handwerkliches Geschick zu fördern. Wer dennoch nicht selbst Hand anlegen möchte, wird im rund um die Uhr geöffneten Schrankladen in Kirchberg fündig. Verschiedene Werke wie Vasen, Badezimmer-Sets oder Gartendeko können erworben werden. Weitere Verkaufsstellen sind geplant.

Tieber hat klare Ziele: Sie möchte mehr Menschen für das Arbeiten mit Ton begeistern und kreative Momente schaffen: „Ich wünsche mir, dass meine Kundinnen und Kunden beim Anblick und bei der Nutzung meiner Unikate ähnliche Momente der Freude erleben wie ich. Meine Keramik soll nicht nur funktional sein, sondern Menschen ein kleines Stück Glück in den Alltag bringen.“