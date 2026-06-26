Dreimal – von 2024 bis zum heurigen Jahr – war Natalie Holzner schon für den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie „Schlager/Volksmusik“ nominiert, 2027 könnte sie ihn endlich abholen, wenn nicht einmal mehr Melissa Naschenweng gewinnt. Die neue Single „Traumschiff“ hat jedenfalls das Zeug zum Sommerhit und – wie schon „Kleopatra“ – einen deutlich höheren Ohrwurm-Faktor als die letzten Naschenweng-Veröffentlichungen.

Holzner sucht sich für jede Produktion eine neue Themenwelt aus: Bei „Kleopatra“ war es das alte Ägypten, bei „Mission Liebe“ das James-Bond-Universum, nun ist es der Traum von der Karibik mit türkisem Wasser und vom weiten Ozean als Popschlager-Märchen, das sie als „Kurzurlaub für die Ohren“ bezeichnet. Als Autorin ist die ehemalige Castingshow-Teilnehmerin „Herz von Österreich“ auf Puls 4 an jedem dieser Songs beteiligt. Bis auf Platz vier in den österreichischen Charts kletterte ihr letztes Album „Liebe an die Macht“ (2024). Dass es von Udo Jürgens einen Titel namens „Traumschiff“ (1990) gibt, erfuhr die Künstlerin erst von einem Fan kurz nach der Song-Veröffentlichung am 19. Juni. Hier ist das offizielle Video dazu:

Im September wird die Voitsbergerin das Vorprogramm bei den Österreich-Konzerten von Maite Kelly bestreiten (u. a. am 5. und 7. September in der Burgarena Finkenstein), bei der „Starnacht am Wörthersee“ (11. Juli) singt die 34-Jährige „Mission Liebe“ und nicht „Traumschiff“ – der ORF ist eben nicht so wendig wie ein Boot. Die neue Single hätte freilich perfekt in die Klagenfurter Ostbucht gepasst.

Nun erschien das Video zu „Traumschiff“, gedreht im Mai auf einem alten Holzboot vor der Küste von Portorož. Als Matrosen heuerte Holzner, die Deutsch und Musikerziehung studiert hat, den Murtaler Clemens Leitner vom Jungbauernkalender 2026 und Christopher „Mr. Austria“ Dengg an. Leinen los!