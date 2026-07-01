Der Aufschrei war groß, als Abdullah Aydin im März dieses Jahres nach 25 Jahren sein Kebab-Lokal in der Leobener Homangasse geschlossen hat, ist er doch in all den Jahren zu einer wahren Institution in der Montanstadt geworden. Lange geschlossen blieben die Türen des bekannten Gastronomiebetriebs aber nicht: Nach einer umfassenden Renovierung der Räumlichkeiten hat Muhammad Omar Fakiri dort nun mit „Pronto Bowls“ ein neues Lokal eröffnet.

In der Leobener Gastronomie ist Fakiri kein Unbekannter, hat er sich doch bereits im Jahr 2018 mit der Pizzeria Ateneo selbstständig gemacht. Mit „Pronto Bowls“ will der 35-Jährige nun ganz frischen Wind in die Gastronomielandschaft der Montanstadt bringen: Angeboten werden asiatische Spezialitäten wie Chili-Chicken, Butter-Chicken-Masala, Curryreis, Süßkartoffeln mit Linsen oder Melanzani mit Gemüse – und all das dem Namen entsprechend schnell und frisch zubereitet.

Neues für Leoben

„Ich wollte einfach neues Essen nach Leoben bringen“, erklärt Fakiri die Idee hinter dem neuen Lokal. Denn während ein solches Angebot in Großstädten wie Wien bereits vielfach zu finden sei, habe es asiatisches Essen in dieser Form in Leoben bislang nicht gegeben, so Fakiri.

Auf der Speisekarte finden sich unterschiedliche asiatische Spezialitäten © KLZ / Verena Strobl

Wichtig ist ihm zu betonen, dass die Speisen bio, frisch und hausgemacht seien. Unterstützung bei der Umsetzung erhält er dabei von Mosa Sakha, der für die Zubereitung der Speisen verantwortlich zeichnet. Neben den asiatischen Spezialitäten wollen die beiden aber auch weiterhin auf Altbewährtes setzen: So finden sich auf der Speisekarte auch Rindfleisch-Kebab, Pizza und Pide, ebenso wie Fleischgerichte, Salate und vegetarische Speisen.

Geöffnet hat das neue Lokal „Pronto Bowls“ jeweils von Montag bis Samstag von elf bis 22 Uhr. Die Speisen können direkt vor Ort konsumiert werden oder werden wahlweise auch zum Mitnehmen angeboten.